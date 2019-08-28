من أين يجني

2019/08/28 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد أن حذف عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبارته الشهيرة "مجاني"، من صفحته الرئيسية، ثارت التساؤلات بشأن الكيفية التي يجني بها أرباحه.



ويرجح الخبراء بشكل شبه

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