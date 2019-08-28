المكون التركماني يكشف عن اتفاق

2019/08/28 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب السابق عن المكون التركماني جاسم محمد جعفر، عن وجود اتفاق كردي أميركي لإخراج الحشد الشعبي من سهل نينوى والمناطق المتنازع عليها لإعادة البيشمركة.

وقال

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