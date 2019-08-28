الكناني: بعض وزراء حكومة عبد المهدي عليهم قيود جنائية

2019/08/28 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، الاربعاء، ان بعض وزراء حكومة عادل عبد المهدي عليهم قيود جنائية، مشدداً على ضرورة اجراء عمليات استجواب داخل البرلمان للوقوف على تلك القيود وملفات الفساد.وقال الكناني في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، “خطوة استجواب عادل عبد المهدي بالبرلمان نقف الى جانبها من اجل تقويم الحكومة والوقوف […]

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