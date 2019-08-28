نائب عن الفتح:أكثر من 160 نائبًا يوقعون مشروع قانون لإخراج القوات الأمريكية من العراق

2019/08/28 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت قناة الاتجاه الإخبارية عن النائب عن تحالف الفتح أحمد الكناني، قوله إن النصاب القانوني قد تحقق للموافقة على مشروع قانون إخراج القوات الأمريكية من العراق في البرلمان.وأضاف الكناني، أن 165 نائبًا قد وقّعوا مشروع القانون لطرد القوات الأمريكية، مضيفا أن النواب السنة هم من بين الموقعين أيضًا.كما انتقد الكناني الحكومة لموقفها اللين

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