2019/08/28 | 23:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الحل: تنصيب مديرة لتربية نينوى لا تمتلك خبرة اهانة لكوادر المحافظة التربوية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/28 | 23:01.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحل: تنصيب مديرة لتربية نينوى لا تمتلك خبرة اهانة لكوادر المحافظة التربوية ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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