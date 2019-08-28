بالصور.. ضبط مستودع كبير للأسلحة والاعتدة والمتفجرات في الانبار

2019/08/28 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} داهمت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٠ بالتعاون مع الفوج الثالث لواء المشاة ٣٨ وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة مستودعاً كبيراً للأسلحة والاعتدة والمتفجرات في منطقة الحلفاية بالرمادي – الانبار.

وذكر بيان لقيادة الاستخبارات العسكرية، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه انه" ضبط بداخله المواد التالية:- ٢٩ علبة تحتوي على مادة السي فور c4- ٢١ رمانة يدوية دفاعية- ١٣ عبوة ناسفة مختلفة- ١٠ قداحات تفجير- ٨ مخازن بندقية كلاشنكوف- ٦ أجهزة تفجير عن بعد- ٦ حشوات دافعة- ٥ صواريخ قاذفة ضد الدروع- ٥ كغم من مادة السي فور- ٥ موبايلات مربوطة على بطارية للتفجير- ٤ قاذفات RBG7- ٢ اجهزة إتصال هيتارا- ٢ شاحنة موبايلواشار إلى" العثور ايضاً بداخل المستودع الكبير على علبة عتاد BKC وكيس يحتوي على مادة TNT براميل مملؤة بالكاز والبنزين كما ضبطت وثائق ومستمسكات تعود لاحد الإرهابيين"، لافتا الى" التعامل مع المواد وفق السياقات والضوابط المعمول بها".انتهى

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