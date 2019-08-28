الأمم المتحدة تدعو المجتمع الدولي بدعم مستمر لإعادة إعمار العراق

2019/08/28 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ متابعة… دعت الممثل الخاص للأمین العام للأمم المتحدة في العراق/ جینین ھینیس بلاسخارت، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى توفیر التمویل والدعم بشكل مستمر لبرامج إعادة الإعمار بعد إنتھاء الصراع في العراق.وقالت بلاسخارت، في إحاطتھا خلال جلسة مجلس الأمن حول الوضع في العراق، وتابعتها /بدر نيوز/، إن “مرفق (التمویل لتحقیق الاستقرار) و (خطة الاستجابة […]

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