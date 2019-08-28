2019/08/28 | 23:03

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الحكيم يؤكد اهمية التعاون الثقافي والعلمي مع بريطانيا

الاربعاء

28

أب

2019 :

10:56 pm

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افاق - بغدادتلقّى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم اتصالاً هاتفيّاً من وزير

الخارجيّة البريطانيّ الجديد دومينيك راب، حيث هنا الوزير الحكيم

نظيره البريطاني بمناسبة تعينه كوزير خارجية للملكة المتحدة.وذكر بيان للوزارة تلقته "افاق" ان "الجانبين ناقشا سُبُل الارتقاء

بعلاقات التعاون في مُختلِف المجالات ولاسيّما التنسيق الأمني

والاستخباري وجهود مكافحة الاٍرهاب، وبما يخدم المصالح المُشتركة

للبلدين الصديقين.واستعرض الحكيم بحسب البيان أولويّات العراق، والتي تتضمّن تحقيق

التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة، ومدّ جُسُور التواصل الثقافيّ

والعلمي والحضاريّ بين الشعبين.كما ناقشا -أيضاً- عدداً من المحاور المهمة، ومنها: تاكيد بريطانيا

التزامها بدعم مشاريع المياه في البصرة.وتبادل الجانبان الرُؤى حول مُستجدّات الأوضاع في المنطقة، وأهمّية

الدفع قدماً باتجاه الحلول السلميّة لتلبية تطلعات الاستقرار، والأمن.

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