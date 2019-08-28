2019/08/28 | 23:03

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بومبيو يستجدي التهدئة من لبنان ..هذه افعال حزب الله

الاربعاء

28

أب

2019 :

10:55 pm

17

افاق - متابعةقلل البروفيسور العماني حيدر اللواتي من اهمية الاستفزازات الاسرئيلية

على لبنان ، مشيرا الى ان العدو "المتفرعن " يستجدي التهدئة بعد خطاب

حزب الله .وقال اللواتي في تغريدة له على موقع تويتر ، اليوم الاربعاء،ان

"الكيان الاسرائيلي يستصرخ اوروبا ويطالب بالتهدئة مع لبنان فيما

يستجدي بومبيو التهدئة مع الحريري حتى لا يكون هناك اي تصعيد خطير ضد

الكيان الاسرئيلي من قبل المقاومة".ومضى يقول ، ان "الموازين تتغير وزمن زخم التحريض الاميركي في لبنان

ضد المقاومة قد "مضى وانقضى"،لافتا الى ان الموقف اللبناني وحده فاجأ

الكل وخلق معادلة جديدة للردع".ورادف بالقول ، ان"المعتدي المتفرعن "فردا او دولة" يقيس ردود افعالك

تجاه عدوانه فان وجدك مهزوزا وخائفا سيتمادى في عدوانه ويدوس على

كرامتك وان وجدك تثبت امامه وتقاومه حينها سيرتدع امامك والعاقل يفهم"

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