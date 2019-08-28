اتحاد الكرة يسمي رحيم حميد مدرباً مساعداً لكاتانيش

2019/08/28 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلام اتحاد الكرة اقر المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة، اليوم الاربعاء، توصية لجنة المنتخبات بتسمية المدرب رحيم حميد للعمل ضمن الملاك التدريبي للمنتخب الوطني .وقال رئيس لجنة المنتخبات، فالح موسى: ان الاتحاد اقر، اليوم، توصية اللجنة بتسمية المدرب رحيم حميد للعمل ضمن الملاك التدريبي للمنتخب الوطني .واضاف: ان اللجنة فاضلت بين عدد من

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