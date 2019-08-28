رحيم حميد مساعدا لكاتانيتش

2019/08/28 | 23:04

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بغداد اليوم - بغداد

قرر المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة، اليوم الاربعاء، توصية لجنة المنتخبات بتسمية المدرب رحيم حميد للعمل ضمن الملاك التدريبي للمنتخب الوطني مساعدا لكاتانيتش .

وقال رئيس لجنة المنتخبات، فالح موسى في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان" الاتحاد قرر، اليوم، توصية اللجنة بتسمية المدرب رحيم حميد للعمل ضمن الملاك التدريبي للمنتخب الوطني .

واضاف ان" اللجنة فاضلت بين عدد من الاسماء التدريبية على وفق معايير فنية محددة، نال على اثرها السيد رحيم حميد الثقة في العمل ضمن الملاك التدريبي للسيد كاتانتيش" .

واشار ان" المكتب التنفيذي وجه لجنة العلاقات باستحصال تأشيرة دخول الى مملكة البحرين للمدرب رحيم حميد لمرافقة الفريق في اولى مباريات تصفيات كأس العالم بالمنامة امام منتخب البحرين، مبينا، ان" حميد سيكون حاضرا في تدريبات المنتخب يومي الجمعة والسبت المقبلين في العاصمة بغداد".

بغداد اليوم - بغداد

ثمّن السيد عبد الخالق مسعود رئيس الإتحاد العراقي لكرة القدم الدور البارز الذي لعبه الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم في استصدار قرار (الفيفا)

بغداد اليوم - بغداد

قدم حكم لقاء الكويت الكويتي والشرطة العراقي، المصري محمود البنا هدفين في الشوط الاول، كهدية منه ومن مساعده لاصحاب الضيافة للخروج بنتيجة الفوز 3-1، في لقاء جرى على ملعب الكويت بذهاب الدور 32 من منافسات بطولة الاندية العربية.

بغداد اليوم - بغداد

استهل فريق الكرخ بكرة القدم، اليوم الاربعاء، معسكره بمدينة ابولو التركية بالفوز على فريق المرخية الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية في قطر.

الشوط الاول الذي جرى في منتجع فنر بقجة بالمدينة شهد ثلاثة اهداف كرخية سجلها احمد لفتة، و

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