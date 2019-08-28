2019/08/28 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Kus86RfGf54

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد الكربولي : المالكي لم يقصي السنة وانما اقصى بعض الساسة وهم لايمثلون كل السنة) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محمد الكربولي : المالكي لم يقصي السنة وانما اقصى بعض الساسة وهم لايمثلون كل السنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).