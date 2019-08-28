النقل تصدر خارطة للنشاط الزلزالي للاشهر السبعة الأولى من عام 2019

2019/08/28 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أصدر قسم الرصد الزلزالي في الهيئة العامة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، إحدى تشكيلات وزارة النقل، اليوم الاربعاء، خارطة للنشاط الزلزالي للاشهر السبعة الأولى من عام 2019.وذكر بيان للهيأة تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، ان “الخارطة توضح المناطق التي حدثت الزلازل به وسجلتها المراصد حيث بلغ العدد الكلي للهزات 574 هزة […]

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