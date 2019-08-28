2019/08/28 | 23:34

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صدور قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى فی الیمن بتشكيل فريق المصالحة الوطنية الشاملة والحل السياسي

صدور قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بتشكيل فريق المصالحة الوطنية

الشاملة والحل السياسي نصت المادة الأولى من القرار بتشكيل فريق المصالحة الوطنية الشاملة

والحل السياسي من الآتية أسماؤهم:1- الأستاذ/ يوسف عبدالله الفيشي .2- الفريق/ علي بن علي القيسي .3- الأستاذ/ فضل إسماعيل أبو طالب.4- الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الأمير.5- اللواء/ مجاهد مجاهد القهالي.6- الشيخ/ أحمد حمود جريب.7 – الشيخ/ محمد طاهر أنعم.8- الأستاذ/ حسن محمد زيد.9- الأستاذ/ أحمد محمد النزيلي.10- الأستاذ/ علي أحمد قشر.11- الأستاذ/ محمد ناصر البخيتي.12- الأستاذ/ أحمد صالح القنع.13- الأستاذ/ ناصر محفوظ باقزقوز.14- الشيخ/ فارس محمد مناع.15- الشيخ/ غالب عبدالله مطلق.16- الشيخ/محمد حسين المقدشي.17- العميد/ خالد علي حسين العندولي.18- الأستاذ/ عبدالله سلام الحكيمي.19- اللواء/ خالد عبدالوهاب الشريف.20- الشيخ/ ضيف الله يحيى رسام.

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