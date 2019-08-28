الكربولي يدعو السهيل الى اعادة النظر بتعيين مدير عام تربية نينوى

2019/08/28 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

دعا رئيس حزب الحل، جمال الكربولي، الاربعاء (28 اب 2019)، وزير التربية وكالة قصي السهيل، الى إعادة النظر بتعيين مدير عام تربية نينوى.وقال الكربولي، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "الاصرار المريب على تعيين بعض المسميات الغارقة بملفات الفساد من السجل الملوث بالمخالفات الادارية ومن الخاضعين للضغوط السياسية، وجعلهم اصحاب القرار في مواقع مهمة تتلاعب بمصير الالاف من ابنائنا العراقيين كمنصب مدير عام تربية نينوى، يثير العديد من التساؤولات عن دوافع القبول بهم".وطالب الكربولي، وزير التربية وكالة، بـ"باعادة النظر بامر تعيين مديرة تربية نينوى".

بغداد اليوم _ بغداد

طالب المجلس الاعلى الاسلامي، الاربعاء 28 اب 2019، الحكومة، بتطوير منظومة الرصد والدفاع الجوي، فيما دعا الأجهزة الأمنية إلى مزيد من اليقظة والحذر، على خلفية استهداف "إسرائيل" للحشد الشعبي.

وذكر المجلس الاعلى،

بغداد اليوم _ بغداد

أكد وزير الخارجية البريطانية دومينيك راب، الاربعاء (28 اب 2019)، التزام بلاده بدعم مشاريع المياه في محافظة البصرة.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم تلقى اتصالاً

بغداد اليوم _ بغداد

قال الأمين العام لـ"كتائب سيد الشهداء"، أبو الاء الولائي، اليوم الاربعاء، إن جميع الأميركان في العراق، سيكونون رهائن لدى المقاومة، في حال حدثت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكر أبو الاء الولائي، خلال بر

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