روحاني يواجه “خيانته” بالمطالبة بزيادة صلاحيات الحكومة

2019/08/28 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / متابعة

اختار الرئيس الإيراني، حسن روحاني، مواجهة الانتقادات والهجمات التي يتعرض لها هذه الأيام، بسبب تصريحاته الأخيرة بشأن الملف النووي، بطرحه مجدداً موضوع صلاحيات الحكومة، ليطالب بالمزيد لإدارة البلاد في الظروف الراهنة التي وصفها بـ”الصعبة”.

وفي تصريحات له، مساء اليوم الأربعاء، في اجتماع للمسؤولين الحكوميين، قال روحاني إن بلاده “تواجه اليوم ظروفاً صعبة ومشاكل فرضها أعداء إيران على شعبها”، مقارناً بين هذه الظروف وتلك التي شهدتها إيران في بداية الثورة في عهد الرئيس الإيراني الثاني محمد علي رجائي.

وأضاف روحاني أن المشاكل التي تواجهها إيران هذه الأيام “تختلف عن مشاكل تلك الفترة” التي شهدت حرباً بين إيران والعراق، مشيراً إلى أن “إدارة البلاد بالنظر إلى ظروفها تختلف عن السنوات الماضية”، داعياً المسؤولين إلى “تحويل المعضلات إلى فرص”.

وطالب بزيادة صلاحيات حكومته، قائلاً إنه “من دون وجود حكومة قوية لن يشهد الشعب حياة مريحة”، قبل أن يشير إلى أن “قوة الحكومة تعني أن تحظى بصلاحيات لازمة على صعيد الإدارة”.

ومضى قائلاً، وفقاً لما أوردته وكالة “تسنيم” الإيرانية، “في حال عدم وجود هذه الصلاحيات كيف يمكن أن تكون هناك توقعات من شخص لا يملك الصلاحيات”، مؤكداً على “ضرورة أن يكون هناك تطابق بين المسؤوليات والصلاحيات وأن تكون الحكومة صاحبة القوة والصلاحية”، لافتاً إلى أن ذلك “لا يعني الديكتاتورية والسلطوية”.

وأضاف أنه خلال تلك الحرب “بعدما واجهنا مشاكل، تأسّس المجلس الأعلى لإسناد الحرب، الذي كان يمتلك جميع الصلاحيات، لدرجة أن مجلس الشورى الإسلامي والسلطة القضائية، لم يتدخلا في قرارات المجلس، واليوم أيضاً نحن في ظروف حرب اقتصادية”.

كما انتقد روحاني “تدخل أجهزة الرقابة” في عمل حكومته، قائلاً إن هذه الأجهزة “ترتكب خطأ، ونأمل أن تقوم السلطات الرقابية لإصلاح ذلك”.

وأضاف أن “قائد الثورة قد أكد خلال لقائه الأخير مع أعضاء المجلس الوزاري على أن الحكومة هي في صلب المعركة وأنه ينبغي أن تتمكن من ممارسة مهامها”.

وأكد أن “أكبر ما يتسبب بالضرر للدولة هو الخلط بين التدخل والرقابة”، مشيراً إلى أنه “في حال استبدلت الرقابة بالتدخل فالشعب يتضرر والمدير لا يمكنه العمل”.

وأضاف أن الهدف من “الرقابة هو تقديم العون والمساعدة”، داعياً أجهزة الرقابة إلى “ضرورة دعم الحكومة”.

وبحسب موقع الرئاسة الإيرانية، قال روحاني إنه “ينبغي ألا نوقف الرقابة ومكافحة الفساد وإنما نوقف التدخل في المسؤوليات القانونية لأجهزة الدولة”، داعياً السلطة القضائية إلى مكافحة الفساد “وفقاً للقانون”.

وأكد على “ضرورة أن تخلو المحاكمات من شوائب سياسية”، قائلاً إنه في حال وجود هذه الشوائب يفقد القضاء مصداقيته ومشروعيته.

وكان الرئيس روحاني ، اتهم بخيانته لتوجيهات المرشد الاعلى في ايران علي خامنئي ، بعد ان قال انه مستعد للقاء ترامب بعد رفع العقوبات الاميركية عن بلاده، لبحث الازمة بين طهران وواشنطن بعد انسحاب الولايات المتحدة منها .

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