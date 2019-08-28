اتحاد أدباء العراق ينعى امينه العام الشاعر ابراهيم الخياط

2019/08/28 | 23:40

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(المستقلةا..نعى المكتب التنفيذي والمجلس المركزي في الاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق رحيل الشاعر ابراهيم الخياط الامين العام للاتحاد اثر حادث مؤسف..وقال الاتحاد في بيان النعي اليوم الاربعاء، هذا الرحيل الفاجع اثار في نفوس الادباء العراقيين شجنا كبيرا لما تحمله سيرته الثقافية والمهنية من اثر طيب ومسؤولية فاعلة امنت بالعراق الجديد وبقيم البناء الوطني واهمية ان يكون المثقف العراقي في خط المواجهة الاول ضد الجهل والتخلف والتكفير

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