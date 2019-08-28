2019/08/28 | 23:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترفض وزارة الخارجيّة، وتدين ما جاء في تغريدة وزير خارجيّة البحرين بشأن الاعتداءات الأخيرة على الأراضي العربيّة، وعلى الحشد الشعبيّ من العدوّ الصهيونيّ بذريعة الدفاع عن النفس.إنّ الحشد الشعبي وقف إلى جانب قواتنا المسلحة، والشرطة (المحلّية والاتحاديّة)، والبيشمركة، ومقاتلي العشائر للدفاع بكلّ شرف عن أراضينا المُقدّسة، وقدّم تضحيات كبيرة لتحرير مُدُن العراق، وهزيمة عصابات داعش

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الخارجية ترد على تبرير البحرين للعدوان الصهيوني على الحشد الشعبي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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