الخارجيّة ترفض وتدين ما جاء في تغريدة وزير خارجيّة البحرين بشأن الاعتداءات الأخيرة على الحشد الشعبي والأراضي العربيّة

2019/08/28 | 23:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت وزارة الخارجيّة وادانت اليوم الاربعاء، ما جاء في تغريدة وزير خارجيّة البحرين بشأن الاعتداءات الأخيرة

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