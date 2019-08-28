مديرية إعلام الحشد الشعبي تعزي بوفاة الشاعر ابراهيم الخياط

2019/08/28 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتقدم مديرية الاعلام في هيئة الحشد الشعبي بالتعزية والمواساة للوسط الثقافي بوفاة أمين عام اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين الشاعر ابراهيم الخياط اثر حادث سير مؤسف، وتخص المديرية بالتعزية ذوي الفقيد الخياط وزملائه في اتحاد الأدباء ، سائلين الباري عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.مديرية الاعلام هيئة الحشد الشعبي ٢٨ / ٨ / ٢٠١٩

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