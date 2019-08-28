2019/08/28 | 23:54

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اقترح عضو مجلس النواب رشيد العزاوي ثلاث حلول للخروج من الازمة السياسية التي تعصف بالعراق.

وقال العزاوي لـ"العهد نيوز"ان الازمة الحالية تختلف عن كل الازمات التي

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