2019/08/28 | 23:54

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كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب احمد مظهر الجبوري، ان هنالك 20 فقرة للديون ستكون في موازنة 2020، وقال الجبوري لـ"العهد نيوز"ان اللجنة عقدت 5

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