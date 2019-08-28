مروة التجاني - لماذا لا يسقط قانون النظام العام ؟

2019/08/28 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مروة_التجاني في البدء نبارك للشعب السوداني نجاح الثورة الشعبية العظيمة التي اسقطت أخطر وأقدم الديكتاتوريات في العهد الحديث وذهب الكيزان إلى مزبلة التاريخ غير مأسوف عليهم ، ونترحم على أرواح الشهداء الطاهرة الذين أفنوا حياتهم وهم يحلمون بوطن معافى وخالي من عصابة الحكم القديم فماتوا وهم يحرسون الثورة بقلوبهم ، ونقدم أصدق التعازي لأسرهم وذويهم وكلنا وعد بأن نكون الشعب الجدير بالإحترام ونبني الوطن الذي يستحقوه للأج......

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