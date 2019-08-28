امال الحسين - 30 غشت : انطلاق النقد العلمي المادي للتجربة

2019/08/28 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #امال_الحسين شكلت منظمة إلى الأمام مرحلة تاريخية مهمة في حياة تشكل الحركة الماركسية ـ اللينينية المغربية التي انطلقت من صلب الصراعات الطبقية لمرحلة السبعينات والثمانينات من القرن 20 وامتداداتها في القرن 21، مما ساهم في وضوح الأسس المادية التاريخية لبناء الخط الثوري للحركة في علاقته ببناء الحزب الماركسي ـ اللينيني المغربي، الذي استعصى بناؤه منذ زهاء 50 عاما من تاريخ الحركة مما أصبح معه الحديث عن بناء منظمة مارك......

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