2019/08/29 | 00:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابو مازن يرفض تنصيب العبادي مديرة لتربية نينوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/29 | 00:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابو مازن يرفض تنصيب العبادي مديرة لتربية نينوى) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ابو مازن يرفض تنصيب العبادي مديرة لتربية نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).