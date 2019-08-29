2019/08/29 | 00:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد:الفرات نيوز} اندلع حريق، مساء اليوم الاربعاء، في مبنى تربية محافظة ديالى.

وذكرت مديرية الدفاع المدني العامة في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" فرق الاطفاء تمكنت من اخماد حريق نشب داخل ساحة في مديرية تربية محافظة ديالى بسرعة ومهنية عاليتين مما حال دون توسع إلى مخازن المديرية اعلاه".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. حريق في مبنى تربية ديالى) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. حريق في مبنى تربية ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).