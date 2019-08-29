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بالصور.. حريق في مبنى تربية ديالى


بالصور.. حريق في مبنى تربية ديالى
2019/08/29 | 00:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

{بغداد:الفرات نيوز} اندلع حريق، مساء اليوم الاربعاء، في مبنى تربية محافظة ديالى.

وذكرت مديرية الدفاع المدني العامة في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" فرق الاطفاء تمكنت من اخماد حريق نشب داخل ساحة في مديرية تربية محافظة ديالى بسرعة ومهنية عاليتين مما حال دون توسع إلى مخازن المديرية اعلاه".انتهى

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