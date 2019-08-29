2019/08/29 | 00:05

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الخارجیة العراقية تدين تجاوزات وزير خارجية البحرين على الحشد الشعبي

ترفض وزارة الخارجيّة، وتدين ما جاء في تغريدة وزير خارجيّة البحرين

بشأن الاعتداءات الأخيرة على الأراضي العربيّة، وعلى الحشد الشعبيّ من

العدوّ الصهيونيّ بذريعة الدفاع عن النفس.إنّ الحشد الشعبي وقف إلى جانب قواتنا المسلحة، والشرطة (المحلّية

والاتحاديّة)، والبيشمركة، ومقاتلي العشائر للدفاع بكلّ شرف عن

أراضينا المُقدّسة، وقدّم تضحيات كبيرة لتحرير مُدُن العراق، وهزيمة

عصابات داعش الإرهابيّة.وزارة الخارجية العراقية2019/8/28

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