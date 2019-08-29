امنية ديالى: الحشد الشعبي نجح في ايقاف زحف داعش صوب 15 قرية في ريف خانقين

2019/08/29 | 00:06

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بغداد اليوم - ديالىاكد رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسيني، الخميس، بان الحشد الشعبي نجح في ايقاف زحف داعش صوب 15 قرية في ريف خانقين شمال شرق المحافظة.وقال الحسيني في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "انتشار الحشد الشعبي في ريف قضاء خانقين (90كم شمال شرق بعقوبة) اعطى نتائج مهمة على مختلف الاصعدة ونجح في ايقاف زحف خلايا داعش الارهابي صوب 15 قرية زراعية".واضاف الحسيني،ان "القرى الـ 15 كانت في وضع ماساوي قبل انتشار الحشد الشعبي بسبب تكرار هجمات داعش لكن الوضع تغير وهناك امن واستقرار وبدات العديد من الاسر التي نزحت بسبب الهواجس الامنية تعود الى منازلها مؤخرا".

بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر امني في البصرة، الاربعاء، بان شخصا قتل بنزاع عشائري شمالي المحافظة، مبينا أن القوات الأمنية تنفذ عمليات دهم للبحث عن الجناة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "شخصا من احد اطراف النزاع العشائري المسل

بغداد اليوم- متابعة

افاد مصدر امني في محافظة البصرة، الاربعاء، باندلاع نزاع عشائري شمالي المحافظة.

واضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، ان "نزاعاً عشائرياً مسلح في منطقة الترابهة، في قضاء المدينة شمالي البصرة بالسلاح المتوسط والخفيف"،

بغداد اليوم _ السليمانية

أعلنت مديرية مكافحة الجريمة في محافظة السليمانية، اليوم الاربعاء، اعتقال أخطر خلية تتاجر بالاعضاء البشرية، في إقليم كردستان.

وقال مدير مكافحة الجريمة في السليمانية، أكرم قادر، خلال مؤتمر صحفي، بشأن احصائية نشاطات

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