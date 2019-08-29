مجلس الأمن الوطني يتدارس سبل رد العدوان

2019/08/29 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الصباح

أكد مجلس الأمن الوطني، خلال جلسة ترأسها رئيس الوزراء، مساء أمس الاربعاء، حق العراق باتخاذ الاجراءات اللازمة قانونيا ودبلوماسيا من خلال المؤسسات الاقليمية ومجلس الامن الدولي والأمم المتحدة دفاعا عن سيادته وأمنه ووحدة اراضيه، في حين وافق على إنشاء القاعدة البحرية في ميناء الفاو الكبير وتخصيص المبالغ المطلوبة.

وسبق اجتماع المجلس، لقاء عبد المهدي، بوزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونمز والوفد المرافق له، فضلا عن استقبال رئيس الوزراء، المدير الاقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط ساروج كومار.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته "الصباح" ان "رئيس الوزراء، قدم خلال جلسة مجلس الامن الوطني أمس الاربعاء، ايجازا عن آخر التطورات السياسية والأمنية".

ولفت البيان، الى ان "المجلس أكد حق العراق باتخاذ الاجراءات اللازمة قانونيا ودبلوماسيا من خلال المؤسسات الاقليمية ومجلس الامن الدولي والأمم المتحدة دفاعا عن سيادته وأمنه ووحدة اراضيه وبكل الوسائل المشروعة".

واوضح البيان، ان "المجلس وافق على إنشاء القاعدة البحرية في ميناء الفاو الكبير".

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