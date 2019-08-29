الأوساط الثقافية والسياسية تنعى الخياط

2019/08/29 | 00:08

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بغداد / الصباح

فجعت الأوساط الثقافية والادبية في العراق، برحيل الشاعر ابراهيم الخياط الامين العام للاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق، اثر حادث سير في محافظة دهوك عن 59 عاماً.

وعلى الفور من وقوع الحادث الجلل، نعى المكتب التنفيذي والمجلس المركزي في الاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق، رحيل امينه العام.



وذكر في بيان تلقته "الصباح" ان "هذا الرحيل الفاجع اثار في نفوس الادباء العراقيين شجنا كبيرا لما تحمله سيرة الخياط الثقافية والمهنية من اثر طيب ومسؤولية فاعلة امنت بالعراق الجديد وبقيم البناء الوطني واهمية ان يكون المثقف العراقي في خط المواجهة الاول ضد الجهل والتخلف والتكفير، لروحه الرحمة والسلام ولجميع الادباء والمثقفين العراقيين الصبر والسلوان...



الاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق".



بدوره، عزى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح الأسرة الثقافية والأدبية بوفاة الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق والكتاب د.ابراهيم الخياط.

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