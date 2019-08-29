إصابة 3 عناصر أمنيين بهجوم إرهابي شمال شرقي ديالى

2019/08/29 | 00:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم الخميس، بإصابة 3 عناصر أمنيين في هجوم إرهابي شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، إن "عناصر إرهابية يعتقد انها من داعش هاجمت نقاط لشرطة الطوارئ قرب منطقة وادي العوسج في محيط ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى".

وأضاف أن "ثلاثة عناصر أمنيين من الشرطة اصيبوا بجروح خلال احباط الهجوم" ، مبينا، أنه "تم نقل المصابين الى مستشفى لتلقي العلاج".

وتشهد مناطق شمال شرقي ديالى مؤخرا عدة حوادث إرهابية.

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