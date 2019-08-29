الزمالك يعبر المقاصة إلى نصف نهائي كأس مصر

2019/08/29 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تأهل الزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر، بفوزه الصعب على مصر للمقاصة، الأربعاء، بهدف نظيف، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وأسفرت البداية الهجومية للزمالك

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