2019/08/29 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر امني، أمس الاربعاء، بأن رجلا وامراة قتلا بهجوم مسلح شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث ان "مسلحين مجهولين اطلقوا النار من اسلحة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بهجوم مسلح.. مقتل رجل وامراة شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بهجوم مسلح.. مقتل رجل وامراة شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).