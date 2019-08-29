مؤيد احمد - حوار حول كارل ماركس أجراه احمد المرزوق مع مؤيد احمد يوم 5 أيار 2019

2019/08/29 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مؤيد_احمد حوار حول كارل ماركسأجراه احمد المرزوق مع مؤيد احمد يوم 5 أيار 2019الجزء الثاني والأخير احمد المرزوق: يمكننا ان نقول إن الرأسمالية تنظر إلى الاقتصاد كأنه شيء منعزل عن البشرية ومعاناة البشرية وكذلك تجعل الإنسان موضوعا والهم الأساسي هو مراكمة راس المال بغض النظر عما الذي يعانيه الأنسان عند إنتاجه للمواد.مؤيد احمد: بالتأكيد وهو كذلك.ولكن كشف أسرار هذه الطبيعة الاستغلالية وجعل الإ......

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