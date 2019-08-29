2019/08/29 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إبراهيم_جركس الوجودية[13]: قتل الإله الذي يسمّونه عقلاً========================لطالما كان "العقل" مركز اهتمام الفلسفة الغربية لأكثر من ألفي عام.وقد غدا أفلاطون وفق رأي أغلبية المفكرين على أنه أحد قديسي الفلسفة العقلية.إنّ معالجة أفلاطون للعقل والمشاعر الإنسانية أكثر تعقيداً ودقةً من جميع أولئك الذين جاؤوا بعده.في الحقيقة تعود الوجودية في نواحٍ كثيرة إلى وجهة النظر الأفلاطونية الأكثر توازناً ووسط......

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