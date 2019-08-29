هذا هو مصير جميع الامريكان بحال وقعت الحرب مع إيران

2019/08/29 | 00:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأمين العام لـ"كتائب سيد الشهداء"، أبو الاء الولائي، يوم الاربعاء، إن جميع الأميركان في العراق، سيكونون رهائن لدى المقاومة، في حال حدثت الحرب بي...

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