واعظي:ماحدث اكبر دليل على استهداف مراكز الحشد من قبل أمريكا واسرائيل

2019/08/29 | 00:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيو/..علق مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي، الأربعاء،على استهداف مراكز الحشد الشعبي بأن ما حدث يدل ان أميركا وإسرائيل نفذا العمل معا.وقال واعظي، انه “طالما أنهم غير واثقين من تحقيق هدفهم فإن الحديث عن إجراء لقاء مع الأميركيين هو أمر خاطئ، مشيرا الى أن” مجرد اللقاء مع الأميركيين لا يحل المشكلة واضاف، […]

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