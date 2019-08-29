بالوثيقة.. التربية تمنع مدرسيها من العمل في المدارس والمعاهد الاهلية

2019/08/29 | 00:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قررت وزارة التربية منع المدرسين المعينين على الملاك الدائم من العمل في المدارس والمعاهد الاهلية.

وتسائل بعض المدرسين الذين تداخلوا بشكل غاضب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي "لماذا الامر لا يسري الامر على الاطباء والمحامين والمهندسين الذين بامكانهم العمل في مؤسسات اهلية بعد الدوام الرسمي".



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