2019/08/29 | 00:36

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طيران جيش الاحتلال يقصف موقعاً للمقاومة شمال قطاع غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، موقعاً للمقاومة شمال

قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن

الطيران الحربي قصف موقعاً لحركة حماس شمال القطاع، بزعم إطلاق

صاروخاً من قطاع غزة.وكان الاعلام العبري قد زعم في وقت سابق، أنه تم رصد صاروخ أطلق من

شمال قطاع غزة، ودوت صافرات الانذار في مستوطنات غلاف غزة.

المصدر: فلسطين اليوم

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