2019/08/29 | 00:36

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قدس 1 المجنح اليمني في حضن مطار ابها السعودي !

اليمن: القوة الصاروخية تطلق صاروخ كروز من نوع قدس1 المجنح على مطار

أبها الدولي.اليمن: الصاروخ استهدف مركز العمليات العسكرية ومرابض الطائرات

الحربية في المطار وأدى إلى تعطيل الملاحة الجوية في المطار.

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