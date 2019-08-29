إسرائيل تدعو بريطانيا للرد على

2019/08/29 | 00:37

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بغداد اليوم - متابعة

حث وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بريطانيا على تصنيف الحرس الثوري الإيراني إرهابيا، مشيرا إلى ضرورة "الرد على الهجمات التي يعدها" قائد "فيلق القدس"، اللواء قاسم سليماني.

وأجرى كاتس، اليوم الأربعاء، لقاء في لندن مع وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، لبحث الأوضاع في المنطقة واستمرار التعاون المشترك بين البلدين.

وأفادت تقارير عبرية بأن كاتس أعرب عن ارتياحه من قرار بريطانيا السابق لإعلان "حزب الله" اللبناني تنظيما إرهابيا، لكنه حث أيضا، خلال لقائه راب، المملكة المتحدة على اتخاذ نفس الإجراء تجاه الحرس الثوري الإيراني.

وقال كاتس، حسب ما نقله الإعلام العبري: "في أعقاب الأحداث الأخيرة، التي تعمل فيها إيران ضد إسرائيل والغرب وفي الشرق الأوسط، حان الوقت لاستكمال التحرك وإعلان الحرس الثوري تنظيما إرهابيا".

واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي أن هذا الإجراء سيمثل "ردا مناسبا ومبررا على الهجمات التي يدبرها سليماني".

ووصل كاتس إلى لندن، أمس الثلاثاء، للقاء عدد من المسؤولين في الحكومة البريطانية وممثلين عن الجالية اليهودية، ومن المقرر أن يعود إلى إسرائيل الخميس.

بغداد اليوم - متابعة

بحث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، التطورات الأخيرة في سوريا، واتفقا على مواصلة التعاون "لحماية المدنيين" هناك.

وأفادت وكالة "الأناضول"، نقلا عن مصادر في الرئاسة التركية،

بغداد اليوم- متابعة

قال المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لن تنشر الجزء السياسي من خطة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين إلا بعد الانتخابات الإسرائيلية.

وكتب غرينبلات على ”تويتر&ldquo

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الأربعاء، شن هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مواقع عسكرية للجيش السعودي في نجران وجيزان، جنوب غربي المملكة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية لجماعة "أنصار الله&quo

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