أخيرا.. ألكسيس سانشيز يهرب من

2019/08/29 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

وصل التشيلي ألكسيس سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى ميلانو، الأربعاء، قبل انتقاله المرتقب إلى إنتر ميلان الإيطالي، بحسب عدة تقارير.

وأظهرت مشاهد اللاعب

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