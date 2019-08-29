مصدر امني: اصابة اربعة منتسبين بأنفجارعبوة ناسفة في الانبار

2019/08/29 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بان اربعة منتسبين اصيبوا بتفجير في الانبار.

وقال المصدر في حديث ان "عبوة ناسفة انفجرت اليوم، لدى مرور دورية

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