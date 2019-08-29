العراق يصدر بيانا بشأن تغريدة وزير الخارجية البحرين عن الحشد

2019/08/29 | 00:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… اصدرت وزارة الخارجية، الاربعاء، بيانا تغريدة وزير الخارجية البحرين حول الاعتداءات الاخيرة على الحشد الشعبي.وقالت الوزارة في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه انها “ترفض وتدين ما جاء في تغريدة وزير خارجيّة البحرين بشأن الاعتداءات الأخيرة على الأراضي العربيّة، وعلى الحشد الشعبيّ من العدوّ الصهيونيّ بذريعة الدفاع عن النفس”.[…]

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