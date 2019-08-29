قوات الرد السريع بالبصرة تلقي القبض على متورطين في نزاع عشائري ( صورة )

2019/08/29 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوات الرد السريع في اول واجب لها في البصرة تلقي القبض على متورطين في نزاع عشائري

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