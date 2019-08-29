جورج منصور - هل تجيز إيران بيع ألاعضاء ألبشرية؟

2019/08/29 | 01:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جورج_منصور تشير الأبحاث الدولية في تاريخ زراعة الأعضاء البشرية، إلى أن كلى الإنسان كانت أول عضو بشري تم زراعته بنجاح في عام 1954.بعدها، في أواخر الستينات بدأت عمليات زراعة الكبد والقلب والبنكرياس.في حين استهلت، في الثمانينات، عمليات زراعة الرئة والأمعاء.أنعش استعداد بعض الناس وحبهم للتضحية بأغلى ما يملكون لمساعدة الآخرين، حملات التبرع بالأعضاء البشرية سواء برغبة الشخص الحي قبل وفاته، أو أحيانا ......

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