2019/08/29 | 01:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..عاجل : وزارة الخارجية العراقية تدين تصريحات وزير خارجية البحرين بشأن الاعتداءات الاسرائيلية على الأراضي.

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