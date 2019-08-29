عاجل.. فيديو.. تجدد نزاع عشائري في البصرة الان

2019/08/29 | 01:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أُصيب شخصاً على الاقل إثر تجدد نزاع عشائري مسلح شمال محافظة البصرة.

وذكر مراسل وكالة {الفرات نيوز} ان "شخصاً قد اصيب على الاقل اثر تجدد نزاع عشائري في بين عشيرتي الامارة والمحيات في البصرة".



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