2019/08/29 | 01:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عراقجي يكشف كواليس ما جرى في فرنسا ومحادثات ظريف هناك

كشف عباس عراقجي معاون وزير الخارجية الايراني عن المقترح الفرنسي

المقدم لإيران حول الاتفاق النووي.



وقال عراقجي في لقاء مع القناة

الاولى الايرانية (حكومية)، ان الدول الاوربية (4+1) اقترحت

على

#ايران

تأمين مصالحها في 11 مجال مختلف وذلك لحفظ الاتفاق

النووي.

وقال عراقجي في لقاء مع القناة الاولى الايرانية (حكومية)، ان الدول

الاوربية (4+1) اقترحت على ايران تأمين مصالها في 11 مجال مختلف وذلك

لحفظ

#الاتفاق_النووي.

وأكد عراقجي ان ايران شددت على ان تطبيق الاتفاق بشكل كامل من قبل

ايران مربوط ببيع كامل النفط الايراني، وان ايران بتخفيض التزاماتها

تقوم باقرار نوع من التوازن في الاتفاق لعدم تلبية

مصالحها.

وحول ماتم تداوله على بعض وسائل الاعلام الاجنبية عن لقاء مرتقب

بين

#روحاني

و

#ترامب،

أكد عراقجي ان موقف ايران في هذه القضية واضح تماما، وقال: نحن نتفاوض

مع اوروبا ومطالبنا منها معروفة.



لامباحثات بيننا وبين امريكا ونعلن

هذا بشكل واضح وصريح.

وأضاف عراقجي: قلناها بوضوح ان ارادوا (الامريكان) الحديث معنا فعليهم

ان يلغوا جميع اجراءات الحظر التي فرضوها، ويعودوا للاتفاق النووي،

وعندها يمكن ان نتباحث كما جرى سابقا في المباحثات النووية بين ايران

ومجموعة 5+1.

وكشف عراقجي عما جرى في فرنسا وقال: عندما دعت فرنسا وزير الخارجية

محمد جواد ظريف على هامش اجتماع G7 وأجرى مباحثات مع المسؤولين

الفرنسيين، كان شرطنا ان لايكون هناك او لقاء او مباحثات مع الطرف

الامريكي، حكما اشترطنا ان لا نلتقي بهم صدفة حتى، وان يكون مكان

اقامتنا بعدا وان يتم التحضر للقاءات بشكل لانرى فيه الامريكيين

ولاحتى من بعيد.

وأكد الدبلوماسي الايراني ان ايران لن تسمح للامريكين ان يستغلوا

محادثات ايران مع اوروبا لتحقيق مصالحهم ومبتغاهم.

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