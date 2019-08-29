2019/08/29 | 01:07

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شاهد بالفيديو اشتباكات بين قوات فرقة الرد السريع والخارجين عن القانون في منطقة الهوير بمحافظة البصرة

الخميس

29

أب

2019 :

12:42 am

64

شاهد بالفيديو اشتباكات بين قوات فرقة الرد السريع والخارجين عن

القانون في منطقة الهوير بمحافظة البصرة

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